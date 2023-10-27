Alanya’nın Oba Mahallesi’ne bulunan bir sitede meydana gelen Türk Bayrağı krizi Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına kadar giden olayda Türk Bayrağı’nın asılmasını istemeyen Rus asıllı Türk vatandaş dün gözaltına alınmıştı. İfadesi alınan şahıs serbest bırakıldı. Bu olay ile ilgili son nokta Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’den geldi. Başkan Yücel’in talimatıyla Oba Mahallesi’ndeki sitenin bulunduğu sokağa dev bir Türk Bayrağı asıldı.
Alanya’daki Bayrak Krizine Son Noktayı Başkan Yücel Koydu
Geçtiğimiz günlerde Alanya’da bir sitede meydan gelen Türk Bayrağı krizinde son nokta Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’den geldi.
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