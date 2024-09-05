Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği yaparak Oba Mahallesi'nde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimler, Fatih Caddesi ve çevresindeki ara sokaklarda yoğun bir şekilde yapıldı. Ekipler, 3 ayrı grup halinde Oba Göl Mevkiinde toplam 135 iş yerini kontrol etti. Bu süreçte esnaflara yönelik 330 Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi ve 30 tutanak tutuldu. Alanya genelinde benzer denetimlerin devam edeceği ifade edildi. Bu tür denetimlerin, esnafın yasalara uyumunu sağlamak ve kamu güvenliğini artırmak amacıyla yapıldığı vurgulandı.

Kaynak: Alanya Belediyesi / Bülten