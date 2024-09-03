Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, seçimlerin üzerinden 5 ay gibi bir zaman geçtiğini hatırlatarak, “Bu süreç içerisinde birinci önceliğimiz hem halkımızın hem de turist olarak şehrimize ziyarete gelenlerin yaşam kalitesini arttırmak adına çalışmalar yaptık. Yoğun bir yaz döneminin devamını hep beraber izliyoruz. Sanıyorum bir iki ay daha ufak ufak azalarak turizm sezonumuz devam edecek. Alanya halkımızın ve misafirlerimizin kendilerini güvende hissetmeleri için taksicilerle, otobüsçülerle, restorancılarla, barcılarla ve birçok esnaf arkadaşlarımızla nasıl çalışacağımız ve birlikteliğimizin nasıl gideceğini artık Alanyamızın belli bir kalitenin üzerine çıkmış bir şehir olmasını nasıl sağlayacağımızı tartışmaya başladık. Memnuniyetle görüyorum ki bütün esnafımız bizimle aynı fikirde. Alanya’yı daha güzel bir şekilde daha kaliteli bir hale getirmek istiyoruz. Bu da bizim önümüzü açıyor” dedi.

“HİJYEN KONUSUNDA ISRARLIYIZ”

Gündemdeki konularla ilgili kamuoyunu bilgilendiren Başkan Özçelik, “Balıkçı Barınağı’nda, Balıkçılar Kooperatifi ile ortaklaşa çalışmalarımız devam ediyor. Birlikte yeni güzellikler yaratacağımıza inanıyorum. Naula Antik Kenti’nde turizm adına temizlik çalışmalarımız sürüyor ve bir ay daha sürecek. Alanya’nın hem doğusunda hem batısında asfalt çalışmalarımız var. Bundan sonra biraz daha hızlanarak, metre ve metrekareleri büyüterek asfalt sezonunu bitirinceye kadar çalışmalarımız sürecek. Doğalgaz için kazı çalışmaları başladı. Hatların döşenmesi ve testleri bittikten sonra açılan yerleri hızlıca tekrar asfaltlayarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Hijyen konusunda ısrarımız devam ediyor ve devam da edecek. Tüm halkımız ve misafirlerimizin güven içinde yiyecek içecek sektöründen faydalanması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edip, Alanyamızı belli bir yere kadar getireceğiz” diye konuştu.

“İŞLETMELERE RUHSAT İÇİN ÖNCE ÖN ONAY VERECEĞİZ”

Ruhsat konusunda yapılan denetimlerin ve atılan adımların esnaflar tarafından da destek gördüğünün altını çizen Başkan Özçelik, “Şu ana kadar hiçbir işletmeyi ruhsatı yok diye kapatmadık. Üçüncü gidişimizde bir ceza uygulama durumunda kaldık ama hiçbir işletmeyi, emniyeti ilgilendiren bir olay olmadıysa kapatmadık. Yılbaşına kadar da hiçbir işletmeyi kapatmayı düşünmüyoruz ve metrekare başına yetersiz olanlara da destek olmaya devam ediyoruz. Onların da ruhsatlanmalarını sağlayacağız. Bu arada çalışmalarımızı epey bir yere kadar getirdik. Çalışmamızı bitirdiğimizde hangi sektörde dükkân açacaksa, restoran bar, bakkal, market, tuhafiye, terzi, berber, kuaför açacaksa, önce belediyeye gelmesini ve açmak istediği yerin standartlara ve belirlenen şartlara uyup uymadığını görmesi gerekiyor. Bir ön onay belgesi vereceğiz ve sonra işlemlerine devam edecekler. Çünkü şu ana kadar yapılan işlemlerin içerisinde görüyoruz ki herhangi bir esnaf arkadaşımız herhangi bir yerden dükkânı tutuyor, içerisine onlarca, yüzlerce lira masraf ediyor. Vergi Dairesi’ne gidip, vergi levhasını alıyor, ondan sonra da ‘ben geldim bana bir ruhsat verin’ diyor. Önünden arkasından bir yerinden dolayı ruhsat alamazsa, ruhsatsız bir işletme oluyor. Bunun için bir çalışma yapıyoruz. Uzun zamandır ruhsat var mı, yok mu araştırması yapıyoruz. Bunu yaparken, ruhsat alamama sebeplerini araştırdık. 1 Eylül’den önce bir şekilde ruhsatlanamamış olanlara elinde 31 Ağustos itibariyle fişi, faturası olanlara belirli toleranslar göstererek onların ruhsat almasını sağlayacağız ama 1 Eylül’den sonra insanların belediyeye gelip şartları sağlayıp sağlayamadığına bakmasını istiyoruz ki ileride ben bu kadar masraf ettim ne olacak demesin” şeklinde konuştu.

“HİÇBİR VATANDAŞIMIZIN KAZIKLANMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Başkan Özçelik açıklamalarına şöyle devam etti, “Benim yıllardır aklımda olan bir konu var. İki tane bakkal dükkânın yan yana açılmasını istemiyoruz, iki tane tuhafiyenin yan yana açılmasını istemiyoruz, iki tane restoran vardır, birisi Çin yemeği yapar birisi Adana yapar. O konu ayrı ama temel olarak aynı işletmelerin yan yana olup birbirleri ile rekabet edip, kazançlarını düşürmesini istemiyoruz. Bu çalışmayı tamamladığımızda zaten hem kendi arkadaşlarımızla hem de sizlerle bunun üzerinden hep beraber geçeceğiz. Böyle bir planlamayla yola devam etmek istiyoruz. Hiçbir esnafın fiyatına karışmak gibi bir düşüncemiz de yok ama hizmet fiyat oranında hiçbir vatandaşımızın veya hiçbir misafirimizin amiyane tabirle kazıklanmasına da müsaade etmeyeceğiz. İnşallah belirli bir zamanı tamamladığımız ve kendimiz için milat belirlediğimiz 1 Ocak’tan sonra herkes alacağı ürünün fiyatını gittiği işletmenin önünde görecek. Aynı ürünü birisi 10 liraya birisi 15 liraya satarsa satsın hizmet farkı vardır. Hizmetinde kalite farkı vardır ama bu orandan taviz vermeyeceğiz. 10 birime ürün satılıyor, ne kadar yüksek fiyat tutarsanız tutun 10 birim bile çok kazıkken, 50 birim fiyat yazanlara asla müsaade etmeyeceğiz.”

“SİNEKLE UĞRAŞMAYIP GÖLÜ KURUTACAĞIZ”

Asayiş olaylarını ilgilendiren konularla ilgili bir atasözünden örnek veren Başkan Osman Tarık Özçelik, “Bir de özellikle polis ya da jandarmanın müdahalesine sebep olan asayiş ve kavga gibi sıkıntılı olayların meydana geldiği yerlerde, sinekle uğraşmayıp, gölü kurutacağız. Bu durumlara izin vermeyeceğiz. Belediye seçiminin hemen arkasından yaptığımız birtakım çalışmalar vardı. Portakal büfeleri ile ilgili bir çalışma vardı ama onları kaldırmadık. Biz, kendilerine, '1 Kasım’a kadar dursun, sonra kaldıracağız' demiştik. Çünkü sezonluk malını alan oldu ve 'en azından sezonu geçirin' dedik. 1 Kasım’dan sonra portakal büfeleri yerinden almaya başlayacağız. Yeni dönemimiz Alanya için hayırlı uğurlu olur inşallah” dedi.

“ALANYA’NIN 30 YILLIK ARITMA SORUNU ÇÖZÜLECEK”

Meclis üyelerinden gelen arıtmayla ilgili soruları yanıtlayan Başkan Özçelik, “Bundan önceki dönemde Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi’ne arıtma ile ilgili yeni bir sistem için, 'birlikte çalışalım' dediğinde, önceki Belediye yönetimi söz konusu tahsislere onay vermediği için Alanya’da yeni bir arıtma tesisi yapımı işine girilememiştir. Göreve geldiğimiz günden beri en önemli konumuz, arıtmayı buradan dışarıya alabilmektir. Seçimden önceki vaatlerimiz arasında bu konu var. Biz konuştuk, konuşuyoruz ve ön çalışmalarına başladılar. Tahsis için Meclis'in verdiği yetki sonucunda, yer altına alınacak tesisle Alanya’nın yaklaşık en az 30 yıllık arıtma sorunu yaklaşık 4 yıl içinde çözülmüş olacak. Bu süreye kadar olan kısım için de Büyükşehir Belediyesi hali hazırdaki arıtmanın tamir ve tadilatı için 450 milyon liralık bir ihaleye çıkıyor. Hedef, Şubat ayı civarında bu işlemlerin bitmesi. Hepimiz Alanya’dayız ve hepimiz aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Sıkıntının öncesini de görmek lazım. Önceki dönemde bu yerler tahsis edilseydi, bu sıkıntı çekilmeyecekti. Verilse iyi miydi, iyiydi. Şimdiye kadar yapılır mıydı, yapılırdı. Bu kokuları ve söylediğiniz o görüntüleri yaşarmaydık, yaşamazdık. O görüntülerin tamamını arıtmadan pompalanmadığını da hepimiz aşağı yukarı biliyoruz. Eski Belediye döneminde bu yerin tahsis edilmeyeceği ve kültür merkezi yapılacağı söylendi ama önden söylendiği için bu karar çıkmamış. Daha önce Şarani Başkanın da açıklamaları oldu. Ona da cevap vermedim ve bilgilendirme olarak açıklama yaptım. Belediyemiz, bu konuda Alanya adına ne yapması gerekiyorsa yapacaktır” şeklinde konuştu.

“ARITMA YER ALTINA ALINARAK ÜZERİNE PARK YAPILACAK”

Gündem maddelerinde Alanya Otogarı yanında bulunan arıtma tesisinin büyütülerek yer altına alınması için Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bölgedeki belediye arazilerinin tahsisiyle ilgili madde görüşüldü. Oy çokluğu ile onaylanan madde hakkında bilgi veren Başkan Özçelik, “Mevcut arıtmadaki kokunun nedeni, filtreler yaklaşık 8 yıldır çalışmıyor. Bir sebepten o dönemde de çalışmamış, bir sebepten bu dönemde de çalışmıyor. Şimdi oraya iki tane ayrı ayrı arıtma sistemi kurulacak ve yerin altına yapılacak. Yerin altı Büyükşehir Belediyesi’nin, üstü ise Alanya Belediyesi’nin olacak. Yerin üstü yol seviyesinde yapılacak ve bizim projemiz olan park olacak. Oraya yukarıdan bakıldığında bir arıtma görülmeyecek. Alanya’ya yakışır bir park ortaya çıkacak. O parkın altında boş kalan yerlere de otopark planlanacak. Bu arıtma tesisi yeni sistemlerle yapılacak. Bugün ki fiyatlarla 4 milyar lira civarında olacak ancak faaliyete geçene kadar lira bazında bu fiyat değişebilir” dedi.

SEYAHAT MASRAFLARINI KENDİLERİ KARŞILAYACAK

Alanya Belediyesi’nin Polonya’daki kardeş şehri Wodzislaw-Slaski’deki 52’inci Wodzislaw-Slaski City Days Festivali ile Almanya’daki kardeş şehri Gladbeck’in Elma Festivali’ne, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın ve ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Gökçe Aydoğan Ergün, tüm vize ve yurt dışı seyahat masraflarını kendileri karşılayarak katılacak. Yine Alanya'nın Litvanya’daki kardeş şehri Silute’de gerçekleşecek Balık Çorbası Festivali’ne ise Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Belediye Meclis Üyesi Kenan Ersoy ve ALTAV Yönetim Kurulu Üyeleri Alper Genceli de yurt dışı seyahat ve vize masraflarını kendileri karşılayacak.

ALANYA ULUSLARARASI CAZ FESTİVALİ

Alanya Uluslararası Caz Günleri’nin farklı boyuta taşınması ve biraz daha genişlemesi için isim değişikliği yapacaklarını belirten Başkan Özçelik, organizasyonun isminin Alanya Uluslararası Caz Festivali olmasını oylamaya sundu. Konuyla ilgili söz alan Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, “Öncelikle Alanya Caz Günleri’ni bu zamana kadar büyük bir özveriyle yapan geçmiş dönem belediye yönetimindeki arkadaşlara teşekkür ederim. 26-29 Eylül'de yapacağımız 19. Alanya Uluslararası Caz Festivali, bugün İstanbul’dan sonra en uzun soluklu ve kesintisiz yapılan festivaldir. Alanyamızın değerine değer katmak için bizim çok büyük bir önem verdiğimiz organizasyondur. Bu seneden itibaren bir hafta olarak düşünüyor ve önümüzdeki yıllarda tüm sahil bandında büyük bir coşkuyla kutlamak istiyoruz. Bir basın toplantısıyla bu konunun detaylarını açıklayacağız ve ‘günler’ değil, festival kapsamında olacak” dedi. Organizasyonun isim değişikliği oy birliğiyle kabul edildi.

ALANYA BELEDİYESİ’NİN YENİ KARDEŞ BELEDİYELERİ OLDU

Nevşehir’e bağlı Derinkuyu ve Konya’ya bağlı Cihanbeyli, Zonguldak’a bağlı Çaycuma ilçesi ve Burdur’a bağlı Bucak ilçeleri ile Alanya Belediyesi’nin kardeş belediye olmasıyla ilgili yazı da Belediye Meclisi’nde görüşüldü. Başkan Özçelik konuyla ilgili, “Bu ilçelerin tamamı teknik ve nüfus olarak Alanya Belediyesi’nden bir tık daha aşağıda. Alanya Belediyesi tarafından teknik anlamda destek verilmesi ve sosyla Belediyeciliğin tüm toplum yararına kullanılması için böyle bir karar alıyoruz. Daha iyi olan belediyelerin daha niteliği eksik olan belediyelere destek olması adına yapılıyor. İşin temeli budur. Biz onlara bilgisayar, muhasebe sistemleri gibi konularda destek olup, onların üç yılda geleceği yere bir yılda gelmelerini sağlamak adına yani yardımcı olmak adına yapıyoruz. Buradaki tek amaç, o ilçedeki insanların da belediyenin de bir an önce teknik ve bilgi anlamında hızlıca kalkınmalarıdır. Osman Tarık Özçelik ve ekibi, her şeyi kayıtlı yapacak. Kayıtsız hiçbir karar alınmayacak” dedi.

ALANYA’NIN STRATEJİK PLANI MECLİSTE GÖRÜŞÜLDÜ

Meclis'te 2025-2029 Stratejik Planı gündem maddesi olarak görüşüldü. Belediye Başkan Yardımcısı Servet Ünlü, “Stratejik plan yasal zorunluluktur. Biz de göreve geldikten sonra başkanımızın talimatıyla stratejik planlama sürecini başlattık. Bu süreç içerisinde her birimden strateji kurulu oluşturuldu. Daha sonra Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nden Mustafa Koçancı Hocamızın moderatörlüğünde yaklaşık 4-5 ay süren bir çalışma yürütüldü. Bu çalışma esnasında paydaş dediğimiz çeşitli sivil toplum örgütleri, kurum, kuruluş, meclis üyeleri ve her kesimden insanlarla toplantılar yapıldı. Bu toplantılarda şehrin 5 yılını öngeren bir stratejik plan hazırlığı yapıldı. Tüm kesimlerin görüşlerine yer verilmeye çalışıldı ve gelmeden önce vaat ettiğimiz projeleri de içine alan beş yıllık plan hazırlandı. Bu bir taslak olarak sizlere de gönderildi ve ana hatları ile Meclis'e sunuldu. Önümüzdeki beş yıl içerisinde ana hatlarıyla 2025 yılı için 4 milyar 430 milyonluk bir gelir öngörüyoruz. Bunlar 5 yıl içerisindeki artışla 5 yıllık dönemde toplam 31 milyar 660 milyonluk bir reel gelir öngörüyoruz. 2024 yılı bütçesi 4 milyar 600 milyon olarak yapılmış. Antalya’daki en büyük bütçe diye yapılmış ama reel anlamda gelir 2 milyar 600 milyon. Geri kalan gider bütçesine geliri denkleştirmek için yapılan 1 milyar 800 milyonluk ilave ile bütçe 4 milyar küsur olarak yapılmıştır. Ekim ayında Meclis'e gelecek ve orada daha net görünecek bu rakamlar. 2025 bütçesinin yaklaşık bu seviyelerde olacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

DOÇ. DR. KOÇANCI MECLİS ÜYELERİNİ BİLGİLENDİRDİ

Doç. Dr. Mustafa Koçancı konuyla ilgili Meclis Üyelerin, bilgilendirdi. Koçancı, “Çalışmayı sürdürürken katılımcılık ilkesini esas aldık. Bu katılımcılık üzerine bir alternatif veri toplama teknikleri geliştirdik. Bu bağlamda 83 farklı STK ile odak grup görüşmeleri yaptık. Bunun yanı sıra tematik değerlendirme formları, açık uçlu görüşme formları ve kapalı uçlu anket çalışması yaptık. Önceliklendirme ve puanlama çalışması da yaptık. Bu araştırma kısmının ilk kısmıydı ve yüzde 88 oranında stratejik plan devam ettirilmekteydi. Bu rakamı bulduktan sonra neden eksik kaldığını bulduk. Bütçelendirme problemleri, hedeflendirme hataları, yanlış hedefler, birden fazla müdürlüğün arasında sorumluluk paylaştırılması nedeniyle işlerin yerine getirilmemesi gibi farklı nedenler vardı. Bunlara özen göstermeye ve önüne geçmeye çalıştık. İkinci olarak mevzuat analizi çalışması yaptık. Her Müdürlük kendi mevzuatı, yönetmelikleri, yönergeleri çıkardı ortaya. Oradaki eksiklikleri tespit ettik ve ciddi eksiklikler olduğunu da söylemem gerekiyor. Önümüzdeki dönemde bunlarında düzeltilmesi ile ilgili çalışmalar yapılacağını orada bahsettik. Üst politika belgelerinden bahsettik. Bunlar yasal bir zorunluluk olarak incelendi. Stratejik plan diye bahsettiğimiz bizim ülkenin kalkınma hedefleridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 12. Cumhurbaşkanlığı kalkınma hedeflerini, vatandaşların beklentilerini ve yereldeki siyasal iktidarın amaçlarını bir araya getiren bir metindir. Biz de bunu yapmaya dikkat ettik. Gerek orta vadeli program gerek kalkınma planı ile kendi hedeflerini, belediye yönetiminin hedeflerini vatandaşlardan aldıkları dönüşlerle beraber oluşturan bir amaç, hedef ve performans beklentisi ortaya koyduk. Kurum analizi, insan kaynakları analizi gibi anket sonuçları ve elimizdeki dokümanlarla bir bölüm hazırladık. En nihayetinde 9 amaç, 27 hedef ve 182 performans göstergesiyle bir stratejik planı hazırladık” dedi. Meclis Üyelerinin stratejik planla ilgili görüşlerini bildirmesinin ardından Başkan Özçelik, soruları yanıtladı. 2025-2029 Alanya Belediyesi Stratejik Planı oy çokluğu ile Meclis'te kabul edildi. Dilek ve Temenniler bölümünden sonra bir daha ki Meclis Toplantısının 1 Ekim'de yapılmasına karar verildi.