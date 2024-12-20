Alanya’nın Konaklı Mahallesi Güney Mevkii’nde yürütülen yol yapım çalışmaları sırasında, kullanılan dinamitlerden biri kontrol dışı şekilde infilak etti. Ali K.’ye ait paletli iş makinesiyle çalışan 52 yaşındaki kepçe operatörü Ayhan Yıldız, patlama anında iş makinesindeydi. Patlama sonucu fırlayan kaya parçaları, Yıldız’ın bulunduğu alana düşerek hayatını kaybetmesine neden oldu.

Olayın ardından yetkililer tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Patlama sırasında alınan iş güvenliği önlemlerinin yeterliliği incelenirken, kazanın herhangi bir ihmalden kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılıyor. Teknik ekipler, patlamanın nedenini belirlemek için detaylı incelemelerini sürdürüyor.