Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, son bir hafta içerisinde il genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarla suçla mücadelede önemli başarılara imza attı. Yılbaşı döneminin yaklaşmasıyla birlikte, sahte ve kaçak alkollü içkilerin piyasada yer almasını engelleme amacı güden bu çalışmalar neticesinde çok sayıda yasa dışı faaliyet ortaya çıkarıldı.



Yapılan operasyonda, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek (Silah Ticareti)" suçundan 1 şüpheli şahıs tutuklanırken, "Nitelikli Yağma ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından ise toplamda 7 şahıs tutuklandı. Ayrıca, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek (Tütün Mamülleri/Alkol/Emtia)" kapsamında 18 şahsa adli işlem uygulandı.



Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sırasında büyük miktarda yasa dışı ürün ele geçirildi. Bunlar arasında 2 milyon 476 bin 90 adet boş/dolu makaron, 7.282 adet kaçak ilaç, 1.464 paket kaçak sigara, 1.185 litre kaçak içki, 774 adet kaçak puro, 486 kilogram kaçak tütün, 477 adet kaçak emtia, 146 adet kaça elektronik sigara ile birlikte 58 adet sahte belge yer aldı. Ayrıca yapılan baskınlarda iki ruhsatsız tabanca, iki şarjör ile birlikte toplamda 55 tabanca fişeği ve bir tane de kaça cep telefonu ele geçirildi.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise kesinleşmiş hapis cezası bulunan dört kişi gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi.