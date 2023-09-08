Alanya'da birinci tünelin çıkışında safari aracı ile beton mikserinin çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Kazada'da 2 ölü 6 yaralının olduğu belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Ayrıntılar geliyor.