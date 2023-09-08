Alanya Kaymakamlığı Denetim ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi’nin katılımıyla 20.00-22.00 saatleri arasında Kleopatra sahil bandı ve parklarda trafiğe kapalı alanda yayaların güvenliğini tehlikeye düşüren hareket halinde bulunan araçlara yönelik denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde 57 araç uygulama sırasında durdurularak 31 ticari aracın kontrolü yapıldı ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Denetimde trafiğe kapalı alanda araç kullanan ve yayaların hayatını tehlikeye düşüren 10 araca işlem yapılarak 2 araç trafikten men edildi.



HATALI PARK EDEN 19 ARACA İŞLEM YAPILDI

Güzelyalı Caddesi’nde ise kaldırım üzerine hatalı park yapmış 19 araca işlem yapıldı. Alanya Teleferik civarındaki parklarda 42 kişinin GBT yönünden sorgulandığı denetimde toplam 29 araca 26 bin 399 TL cezai işlem uygulandı.