Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Alanya’dan yılda 22 milyon Euro Konaklama Vergisi toplandığını açıkladı. İller Bankası’nın kış nüfusuna göre Alanya Belediyesi’ne gönderdiği ödeneğin sadece 359 bin 891 Euro olduğunu belirten Sili, yaz aylarında bu sayının beş katına çıktığını ifade etti.

Sili, "Turizmden Alanya ekonomisine yıllık ortalama 1.1 milyar Euro döviz girişi sağlanıyor" diyerek bu gelirin bölgenin ekonomik kalkınmasında kritik rol oynadığını aktardı. Ayrıca konaklama vergisinin yerel yönetimlere bırakılacak yarısı ile belediyelerin bütçelerinin rahatlayacağına dikkat çekti.

Bu açıklamalar, hem yerel yönetimlerin finansal durumunu iyileştirmek hem de turizmin ekonomik etkilerini daha iyi anlamak adına önem taşıyor.