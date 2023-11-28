Alanya Keçiboynuzu Üreticiler Birliği Kurucu Başkanı Duran Yılmaz, “Keçiboynuzu çok değerli bir bitki. Faydaları saymakla bitmez. Yıllardır bu özel bitkinin daha kaliteli şekilde üretilmesi ve vatandaşa ulaşması için çaba sarf ettik. Gerekli olan tüm kriterleri tamamlayarak başvurumuzu yaptık. Çok şükür Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar’ın elinden kuruluş izin belgemizi aldık ve çok mutluyuz. Keçiboynuzu artık emin ellerde’’ dedi.

“ALANYA’MIZA HAYIRLI OLSUN”

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar da, “Alanya’mıza bir birlik daha kazandırmanın onur ve gururunu yaşıyorum. Uzun emekler sonucunda Alanya Keçiboynuzu Üreticiler Birliği’nin kuruluş iznini aldık. Üreticimiz çok kıymetli kardeşim Duran Yılmaz Birliğin kurucu Başkanı olarak çok emek verdi. Kendisini kutlar, emekleri için çok teşekkür ederim. Alanya’mıza hayırlı olsun’’ dedi.