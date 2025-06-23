Alanya, yeni kaymakamı Şakir Öner Öztürk'ü bugün ağırladı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Alanya Kaymakamlığı'na atanan Öztürk, Alanya Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle resmen göreve başladı. Karşılama törenine Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, siyasi parti başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, oda başkanları ve kaymakamlık personeli geniş katılım gösterdi.

İlk Basın Açıklaması: "Alanya İçin Heyecan ve Onur Duyuyorum"

Karşılama töreninin ardından makamına geçen Kaymakam Şakir Öner Öztürk, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Görevine başlamaktan duyduğu onuru dile getiren Öztürk, "Bugün itibarıyla Alanya Kaymakamlığı görevine başlamış bulunuyorum. Bu onurlu görevi şahsıma tevdi eden başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın İçişleri Bakanımıza ve tüm yetkililere şükranlarımı arz ediyorum," dedi.

Turizm, Tarım ve Güvenlik Ön Planda

Sivas Vali Yardımcılığı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği gibi görevlerde edindiği tecrübeleri Alanya'nın hizmetine sunmak için burada olduğunu belirten Kaymakam Öztürk, Alanya'nın kadim geçmişi, doğal güzellikleri ve kültürel mirasına vurgu yaptı. İlçenin Türkiye'deki yatak kapasitesinin yüzde 10'una sahip, turizmin ve kültürel zenginliğin merkezi bir yer olduğunu hatırlatan Öztürk, "Bu potansiyelin daha da geliştirilmesi için Kaymakamlık, Belediye, Sivil Toplum Kuruluşları ve Odalarımızla birlikte çalışacağız," ifadelerini kullandı.

Turizm sektörünün Alanya ekonomisi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Öztürk, sürdürülebilir büyüme, istihdam artışı ve geniş kitlelere ulaşma hedeflerini dile getirdi.

Tarım sektörüne de değinen Kaymakam Öztürk, özellikle tropikal meyvecilik ve seracılık alanlarındaki gelişmelerin ilçe ekonomisine katkılarını artırmak için kooperatifler, birlikler ve ziraat odalarıyla iş birliği içinde olacaklarını belirtti.

Asayiş ve Eğitime Tam Destek

Alanya'nın asayişi ve güvenliğinin en öncelikli konulardan biri olduğunu vurgulayan Kaymakam Öztürk, kolluk kuvvetleri, belediye ve diğer ilgili kurumlarla sıkı bir iş birliği içinde olacaklarını, suç oranlarını en düşük seviyeye indirmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti.

Şehit aileleri ve gazilere her türlü desteği vereceklerini, ihtiyaç sahibi aileler ve öksüz yetimlerle yakından ilgileneceklerini söyleyen Öztürk, gençlerle sürekli iletişim halinde olacaklarını ve onların bireysel gelişimlerine katkı sağlayacak projelere öncelik vereceklerini belirtti.

Eğitim alanında Alanya'nın gücüne dikkat çeken Öztürk, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Üniversitesi'nin kalite düzeyini artırmak ve başarılarını pekiştirmek için rektörlere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Hamdullah Emin Paşa Vakfı ile de yakından ilgileneceklerini ve eğitime katkı sağlayacak çalışmalara öncelik vereceklerini ekledi. Öztürk, bu çalışmalarda eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun tecrübe ve birikiminden faydalanacaklarını da sözlerine ekledi.

Alanyaspor ve Basın Vurgusu

Süper Lig'de Alanya'yı temsil eden Alanyaspor'a tam destek vereceklerini belirten Kaymakam Öztürk, kulübün her alanda daha da büyümesi için yanlarında olacaklarını ifade etti. Önceki Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer'e Alanya'ya yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eden Öztürk, son olarak basın mensuplarıyla ortak aklı ve karşılıklı anlayışı esas alan bir çalışma yürüteceklerini, kapılarının ve gönüllerinin onlara her zaman açık olacağını söyledi.

Kaymakam Öztürk, görev süresince katılımcı, şeffaf ve insan odaklı bir yönetim anlayışını esas alarak, tüm Alanyalıların yaşam kalitesini yükseltmek için çalışacaklarını ifade ederek sözlerini tamamladı.