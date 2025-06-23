Alanya'da önümüzdeki beş günlük hava durumu tahminleri, bölge sakinlerini ve ziyaretçileri kavurucu sıcaklara karşı uyarıyor. Bugün, 23 Haziran Pazartesi'den 27 Haziran Cuma'ya kadar güneşli bir havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Tahminlere göre, hava sıcaklıkları gündüz saatlerinde oldukça yüksek seviyelere ulaşacak. En düşük sıcaklıkların 25-26 derece civarında seyretmesi beklenirken, en yüksek sıcaklıklar 33 ila 34 dereceye kadar çıkacak. Özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri termometrelerin 34 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Sıcaklıklarla birlikte nem oranları da yükselecek. En düşük nem oranları yüzde 31 civarında seyrederken, en yüksek nem oranları yüzde 60 ile yüzde 74 arasında değişecek. Cuma günü nem oranının yüzde 74'e ulaşmasıyla birlikte hissedilen sıcaklığın daha da artacağı tahmin ediliyor. Bu durum, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunacaklar için bunaltıcı bir hava yaratabilir.

Rüzgar hızı ise önümüzdeki beş gün boyunca genellikle düşük seviyelerde kalacak. Rüzgarın yönü genellikle güneydoğu ve doğu yönlerinden eserken, hızı en düşük 10 km/saat (Perşembe) ile en yüksek 18 km/saat (Salı) arasında değişecek.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve güneşin zararlı etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almaları konusunda vatandaşları uyardı.