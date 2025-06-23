Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Sivas Vali Yardımcılığı’ndan Alanya Kaymakamlığı’na atanan Şakir Öner Öztürk, bugün ilçeye geliyor. Öztürk, göreve başlar başlamaz Kaymakamlık konutuna yerleşecek.

Alanya'daki görev süresi dolan ve Beykoz Kaymakamlığı’na atanan Dr. Fatih Ürkmezer’in ayrılmasının ardından boşalan koltuğa oturan Şakir Öner Öztürk için bugün saat 11.00’de Alanya Hükümet Konağı Kaymakamlık binası önünde resmi bir karşılama töreni düzenlenecek.

Törenin ardından Öztürk’ün, kaymakamlık personeliyle tanışması ve kurum müdürlerinden brifing alması bekleniyor. Yoğun geçecek ilk gününün ardından yeni Kaymakam Öztürk’ün, Antalya Valisi Hulusi Şahin’i ziyaret edeceği de edinilen bilgiler arasında. Alanya için yeni bir dönem bugün başlıyor!