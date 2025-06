Alanya'da beş yıldır başarılı bir şekilde görev yapan ve son Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul'un Beykoz ilçesine atanan Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer için dün duygu dolu bir veda töreni düzenlendi. Alanya Kaymakamlığı önünde gerçekleşen törene ilçe protokolü ve yüzlerce vatandaş katılarak, Kaymakam Ürkmezer'e hizmetleri için içtenlikle teşekkür etti.

Alanya'da geçirdiği beş yıllık görev süresini tamamlayan Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, eşi Miray Ürkmezer ve ailesiyle birlikte yeni görev yeri İstanbul'a uğurlandı. Veda törenine Alanya protokolünün yanı sıra şehit aileleri, gaziler, kamu kurum amirleri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş büyük ilgi gösterdi.

Katılımcıların Kaymakam Ürkmezer'e Alanya'ya kattığı değer ve başarılı hizmetleri için tek tek teşekkürlerini ilettiği törende zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

"Alanya Her Zaman Kalbimizde Olacak"

Törende yaptığı veda konuşmasında Kaymakam Ürkmezer, Alanya'nın kendisi ve ailesi için her zaman özel bir yeri olacağını vurguladı. Konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, beş yıldır büyük bir sevgi ve onurla hizmet ettiğim güzel Alanya'ya veda etme vakti geldi. Görev sürem boyunca Alanya'nın sadece doğal güzelliklerine değil, her şeyden önce sıcakkanlı ve vefalı insanlarına hayran kaldım. Burası bizim için sadece bir görev yeri değil, aynı zamanda yuvamız oldu. Acı ve tatlı günlerimizde her zaman yanımızda olan Alanya halkına, birlikte omuz omuza çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarıma, kamu kurumlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza ve her şeyden önce bu süre zarfında yanımda olan aileme sonsuz teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Alanya her zaman kalbimizde olacak ve kapımız sizlere her daim açık kalacaktır."

Konuşmanın ardından yapılan dualar eşliğinde Kaymakam Ürkmezer ve ailesi, Alanyalıların alkışları ve iyi dilekleri arasında yeni görev yerlerine uğurlandı.