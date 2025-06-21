HSK Birinci Dairesi’nin 20 Haziran 2025 tarihli ve 963 sayılı adli yargı kararnamesi yayınlandı. Kararnameye göre 4 bin 36 hakim ve savcının görev yeri değişti. MHP Alanya İlçe Başkan Yardımcısı ve İnşaat Mühendisi Selçuk Cebeci’nin Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yapan eşi Mine Cebeci, İzmir Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevine atandı. Cebeci, uzun yıllar Alanya’da avukatlık yapmasının ardından 2018 yılında Hakim olmuştu. Sarıveliler Hakimi olarak görev yapan Cebeci, Erzurum’un Hınıs ilçesinde Ağır Ceza Reisi ve Komisyon Başkanı olarak görev yaptıktan sonra İzmir’in Ödemiş İlçesi Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na atanmış oldu.

Kaynak: Haber Merkezi