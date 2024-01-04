Olay, bugün öğlen saat 14.00 sıralarında Alanya’da Cikcilli Mahallesi Yeni Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 07 BBR 564 otomobil, seyir halindeyken motor bölümü alev aldı. Bunun üzerine durdurup aracından inen sürücü çevredekilerden yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç söndürüldü. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.