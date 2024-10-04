Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, kentteki çevre kirliliğiyle mücadele etmek için önemli bir adım atıyor. Yeni uygulama kapsamında, sokaklara gelişi güzel atılan sigara izmaritleri için ağır cezalar uygulanacak. Bu karar, izmaritlerin doğaya ve su kanallarına verdiği ciddi zarar nedeniyle alındı ve çevre bilincinin artırılması hedefleniyor.

Başkan Özçelik’in yaptığı açıklamalara göre, izmaritlerin içeriğindeki süngerimsi maddeler, yağmur sularıyla birleşerek atık su kanallarını tıkıyor ve bu da kirliliği artırıyor. Bu nedenle, Türk Ceza Kanunu’na dayanarak izmarit atanlara cezai işlemler uygulanacak.

Yeni düzenleme, hem kent sakinlerini hem de turistleri kapsıyor. Artık izmaritler yalnızca çöp kutularına atılmak zorunda. Özçelik, vatandaşları çevreye duyarlı olmaya davet ederek, bu uygulamanın Alanya’da temiz bir çevre yaratmasına katkıda bulunacağını ve cezai yaptırımlardan kaçınmayı sağlayacağını belirtti.

KAYNAK: Haberi Bizde