Alanya'da İmparator Real Estate & İnvest sahibi Ali Büyükdemirel (55) dün, işletmesinin 3. katındaki ofiste kendisine ait tabanca ile başına ateş ederek intihar etti. Büyükdemirel, yaşamına son vermeden önce aile dostlarına veda mesajları gönderdi. Bugün düzenlenen cenaze töreninde, Alanyalılar, onun son yolculuğuna uğurlamak için bir araya geldi.

Cenaze, Mahmutlar Adem Ünal Camii’nde kılınan öğle namazının ardından, Ali Büyükdemirel’in vasiyeti doğrultusunda Dinek Belediye Mezarlığı’na defnedildi. Törene, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, emlakçılar, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ailesi, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kalabalık nedeniyle cenaze töreninde izdiham yaşandı.

Büyükdemirel’in taziyesi ise Mahmutlar Mahallesi Akdeniz Park AVM otoparkı önündeki İmparator Emlak Ofisi'nde kabul edilecek