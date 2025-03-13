Alanya’nın Cikcilli Mahallesi’nde, Ocak 2025'te tadilat çalışmaları sırasında çıkan yangınla gündeme gelen 10 katlı bir otelin ruhsat ve yapı kullanma izin belgesi olmadan yeniden inşaata başladığı ortaya çıktı. Alanya Belediyesi, “İzin vermedik” açıklamasında bulunmasına rağmen devam eden çalışmalar, “Bu işe kim göz yumuyor?” sorusunu gündeme getirdi.



Yangın, yapının ilk katında başlayarak kısa sürede diğer katlara yayıldı; neyse ki olayda can kaybı yaşanmadı. Alanya Belediyesi, yangının ardından yapılan açıklamada, binanın otel ruhsatına sahip olmadığını ve yapı kullanma izin belgesinin (iskan) bulunmadığını duyurdu. Ayrıca, belediye, yapıya otel işletme izni verilmediğini net bir şekilde vurguladı.



Ruhatsız Otelin Geçmişi

Yapının geçmişine bakıldığında, önce konut olarak hizmet verdiği, 2022-2023 yıllarında ise yabancı turistlere kiralanmaya başlandığı görülüyor. 2024’te Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan “Günübirlik Kiralanan Konut İzin Belgesi” almış olsa da bu belge, binanın otel statüsünde faaliyet gösterilmesi için yeterli değildi. Alanya Belediyesi, iskan belgesi olmayan yapının turizm faaliyetine uygun olmadığını bir kez daha ifade etti. Yangının ardından bu durum, denetim eksikliğini ve yapıların güvenliği konusundaki kaygıları bir kez daha gündeme getirdi.



Yeniden İnşaat Kimlerin İzniyle Devam Ediyor?

Yangından sadece birkaç hafta sonra, aynı binada tadilat ve inşaat çalışmalarına yeniden başlandığı gözlemlendi. Alanya Belediyesi, bu konuda herhangi bir izin vermediğini belirtirken, ruhsatsız bir yapıda çalışmaların nasıl sürdüğü merak konusu oldu. Yetkililerden gelecek yeni açıklamalar ve denetimlerin nasıl devam edeceği, bu süreçteki belirsizlikleri gidermeye yönelik önemli adımlar olacaktır. Gözler şimdi yetkili mercilere çevrildi.