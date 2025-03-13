Antalya Valiliği, 07 Mart 2025 tarihi itibarıyla geçerli olan 2025/2 numaralı genelgesi ile cadde, sokak, park ve diğer kamusal alanlarda düğün, nişan, sünnet, asker uğurlaması gibi etkinliklerin yasaklandığını açıkladı. Alanya Kaymakamlığı, genelge ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu duyurusu yayımladı.



Valilik tarafından yapılan açıklamada, bu tür etkinliklerin sadece düğün salonlarında, önceden belirlenmiş okul bahçelerinde veya Belediye Başkanlığına gösterilecek yerlerde gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Ayrıca açık veya kapalı alanlarda yapılacak düğün, kına gecesi gibi organizasyonlar için düğün sahibinin, Kaymakamlığa başvurarak düğün sahibinin adı ve soyadı, iletişim bilgileri ve organizasyonun yapılacağı yer ve saatini içeren bir dilekçe sunması gerektiği ifade edildi:

Bu hükümlere uymayanlar hakkında gerekli idari işlemler uygulanacağı kaydedildi. Bu düzenlemenin, toplumun düzeni ve güvenliği açısından alındığı belirtildi.



