Antalya Valiliği, 07 Mart 2025 tarihi itibarıyla geçerli olan 2025/2 numaralı genelgesi ile cadde, sokak, park ve diğer kamusal alanlarda düğün, nişan, sünnet, asker uğurlaması gibi etkinliklerin yasaklandığını açıkladı. Alanya Kaymakamlığı, genelge ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu duyurusu yayımladı.

‎şunu diyen bir yazı '‎DUYURU "ע AÇIK ALANLARDA DÜĞÜN VE BENZERİ ETKİNLİKLER YASAKLANMIŞTIR Antalya Valiliğinin 2025/2 Numaralı Genelgesi ile 07 Mart 2025 tarihi itibarıyla cadde, sokak, park ve diğer kamusal alanlarda düğün, nişan, sünnet, asker uğurlaması, ses yayını ile her türlü etkinkinlik yasaklanmıştır. Tüm bu etkinlikler sadece; Düğün salonları Önceden belirlenmiş okul bahçeleri veya Belediye Başkanlığınca gösterilecek yerlerde yapılabilecektir. Ayrıca açık veya kapalı alanda yapılacak düğün, kına gecesi vb. tüm organizasyonlar için; Düğün sahibinin İletişim bilgilerini Organizasyonun yapılacağı yer saati gösteren dilekçe ile Kaymakamlığımıza başvurması gerekmekte- dir. Bu hükümlerin aksine hareket edenler hakkında gerekli idari işlemler yapılacakttır. Kamuoyuna duyurulur. TRAYE GUNHURIET ALANA KAMWIRAMILD‎'‎ görseli olabilir
Valilik tarafından yapılan açıklamada, bu tür etkinliklerin sadece düğün salonlarında, önceden belirlenmiş okul bahçelerinde veya Belediye Başkanlığına gösterilecek yerlerde gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Ayrıca açık veya kapalı alanlarda yapılacak düğün, kına gecesi gibi organizasyonlar için düğün sahibinin, Kaymakamlığa başvurarak düğün sahibinin adı ve soyadı, iletişim bilgileri ve organizasyonun yapılacağı yer ve saatini içeren bir dilekçe sunması gerektiği ifade edildi:

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Bu hükümlere uymayanlar hakkında gerekli idari işlemler uygulanacağı kaydedildi. Bu düzenlemenin, toplumun düzeni ve güvenliği açısından alındığı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi