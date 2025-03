Kepez Belediyesi, 680 bin nüfuslu ilçede Ramazan geleneklerini en güzel şekilde yaşatıyor. Her akşam farklı bir mahallede binlerce kişiyi iftar sofralarında buluşturan Kepez Belediyesi, Ramazan ayının on ikinci gününde Fevzi Çakmak Mahallesi’nde gönül sofraları kurdu. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, her akşam olduğu gibi yine iftar sofralarında komşularıyla bir araya geldi. Dualar edildi, oruçlar açıldı, en güzel sohbetlerle lokmalar paylaşıldı. Başkan Kocagöz, paylaşma ve dayanışma kültürünün en güzel örneklerinin yaşandığı Kepez’de iftar sofralarında buluşmanın mutluluğunu dile getirdi. İftar yemeğine katılan mahalle sakinlerine ‘Hoş geldiniz. Şeref verdiniz” dedi. Başkan Kocagöz, “Bize güvendiniz, bizi başkan yaptınız diyerek, 31 Mart seçimlerindeki desteklerinden dolayı mahalle halkına teşekkür etti.

İkinci teşekkürü de cezaevi sürecinde kendine destek çıkanlara yaparak, “Ben o süreçte o desteğinizi unutamam. Bana sahip çıktığınız için hepinizden tek tek Allah razı olsun” dedi.

SİZLERE LAYIK OLMA SIRASI BİZDE

“Şimdi sıra bizde” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Kocagöz, “Sizler bize güvendiniz. İnandınız, sahip çıktınız. Sizlerin başını öne eğdirmemek sizlere layık olma sırası bizde. Ben ve yol arkadaşlarım gecemizi gündüzümüze katarak sizlere layık olmaya çalışacağız“diye konuştu.

KEPEZ’İN HİZMET ÇALIŞMALARI

Kepez Belediyesi’nin mali bütçesine de değinen Başkan Kocagöz, “Biz göreve geldiğimizde 1 milyar 226 milyon borç vardı. Bu çok büyük rakam... Bütçenin yüzde ellisi… Belediye başkanlığımın 6 aylık sürecinde sizler için çalıştık. 493 milyon lira borç ödedik. Kepez’i su baskınlarından önlemeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Geçen yıl Şubat ayında 1 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği o çok yağan yağmurlar bu senede yağdı. Şükürler olsun Kepez’i su basmadı. İşte acil konularımız; Kepez su basmasın, Kepez temiz olsun, Kepez güvenli olsun diye çalışıyoruz. Bir yandan borç ödüyoruz, bir yandan Kepez’in acil problemlerini çözüyoruz. Bir yandan da söz verdiğimiz projeleri yerine getiriyoruz. Tam 47 tane temel atmamız var. Her hafta bir açılış yapıyoruz. Sizler buna layıksınız. Biz Kepez halkına minnettarız. Komşularım sizi çok seviyoruz” dedi.

Başkan Kocagöz, konuşmasının ardından tek tek iftar sofralarını gezdi. Ramazan ayının hayırlara vesile olması dileklerini iletti. Yaşlıların ellerin öptü, hayır dualarını aldı. Çok sevdiği çocuklarla sohbet ederek, fotoğraf çekindi.