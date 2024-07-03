Alanya’nın Kargıcak Mahallesi’nde lüks bir rezidansta S.S isimli vatandaşa Türk olması sebebiyle mobbing uygulandığı iddia edildi. Sitede yaşayan Rus ve Azerbaycan uyruklu R.A. İ.İ. ve İ.İ. isimli şahısların S.S’yi siteden gönderebilmek ve otoparka Türk vatandaşının aracını sokmamak için araçlarını otopark girişlerine park ettiği öne sürüldü. Ayrıca S.S’nin havuza gireceği zaman yabancılar tarafından duşlar kapatılarak havuza bol klor atıldığı ve havuza girişinin önlendiği iddia edildi. Yaşananların ardından konuşan S.S., “Hatta Rus vatandaşları bununla da yetinmeyerek üst balkondan elektrik süpürgesi pisliklerini atarak, paspas silkeleyerek beni bezdirmeye çalışıyor. Benim cep telefonumla görüntülerimi çekip kendi kurdukları sitede yayınlıyorlar. Bütün bunlardan bezerek cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundum. Mobbing devam edince 112’ye ihbarda bulunarak Mahmutlar Jandarma Karakolu’na şikayette bulundum” dedi.

Kaynak: Gerçek Alanya