Alanya’da son günlerde kreş ve ilkokul çağındaki çocuklar arasında hızla yayılan el ayak hastalığı, veliler arasında endişeye yol açtı. Bulaşıcı özelliği bulunan bu hastalık, doğrudan temas ve hijyen eksikliği nedeniyle kolayca yayılıyor.



Veliler Endişeli

Okullarda görülen vakalar, çocuklarını okula göndermekte kararsız kalan velilere zorluk çıkarıyor. Uzmanlar ise, belirtileri gösteren çocukların bir an önce sağlık kontrolünden geçmesi gerektiğini vurguluyor.



Belirtiler

El ayak hastalığının başlıca belirtileri şunlardır:

-Yüksek ateş

-Ağız içinde yaralar

-El ve ayaklarda döküntüler



Bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklar, bu hastalığa karşı daha hassas durumda oldukları için erken teşhis ve tedavi büyük önem taşıyor.

Uzmanlardan Velilere Öneriler

Uzmanlar, velilere hijyen konusunda dikkat edilmesi gereken bazı önerilerde bulunuyor:

Düzenli El Yıkama: Çocukların ellerini düzenli olarak yıkamalarını sağlayın.

Dezenfeksiyon: Ortak kullanılan oyuncaklar, masa ve sandalyeler gibi eşyaların dezenfekte edilmesine özen gösterin.

Evde İzolasyon: Hasta olan çocukları okula göndermek yerine evde izole edin.

Sağlık Kontrolü: Hastalık belirtileri görüldüğünde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurun.

Alanya’daki aileler için önemli bir konu haline gelen el ayak hastalığı ile ilgili bu önlemler sayesinde hem kendilerini hem de toplumu korumaları amaçlanıyor. Sağlık uzmanlarının önerilerine dikkat etmek, olası bulaşma riskini azaltmak açısından kritik öneme sahip.





