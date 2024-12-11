Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, akademik alandaki güçlü adımlarıyla ilerlerken, sağlık alanında da her geçen gün Alanya ve bölgesine değer katmaya devam ediyor. Alanya Eğitim Araştırma Hastanesinde görevli Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Akkoç ve Doç. Dr. Murat Topçuoğlu liderliğindeki ekip tarafından Alanya'da ilk kez laparoskopik adrenalektomi yöntemi ile böbrek üstü bezi ameliyatı gerçekleştirildi. Alanya’da yaşayan 58 yaşındaki Fatma Çınar, sol böbrek üstü bezindeki kitle nedeni ile hekimleri tarafından 2015 yılından beri takip edilmekte olup en son yapılan radyolojik değerlendirmede, kitle boyutunun yaklaşık 6 cm’ye ulaştığı tespit edilmiştir. Hasta Çınar’ın takibini yapan Doç. Dr. Ali Akkoç, böbrek üstü bezlerinin hormon salgılama fonksiyonları olduğu için endokrinoloji bölümü görüşü alındıktan sonra kitlenin alınması gerekliliğini vurgulamıştır. Hastaya gerekli hazırlıklar yapıldıktan ve ameliyat ile ilgili gerekli bilgiler verildikten sonra laparoskopik sol adrenalektomi ameliyatı gerçekleştirildi. Doç. Dr. Ali Akkoç başarılı geçen operasyonun detayları ve hastalık hakkında şu bilgileri paylaştı: “Böbrek üstü bezleri, 4-5 gram ağırlığında olan ve hormon salgılayan önemli organlardır. Genellikle başka nedenlerle yapılan görüntülemelerde tesadüfen fark edilirler. Hormon salgılayan ve fonksiyonel olan kitleler ise tansiyon yüksekliği, şeker yüksekliği, kilo alımı gibi belirtilere neden oldukları için araştırmalar sırasında ortaya çıkabilirler. Laparoskopik adrenalektomi, adrenal bezlerin cerrahi tedavisinde günümüzde standart bir yöntem olarak kabul ediliyor. Açık cerrahiye göre birçok avantaja sahip olan bu yöntemde, büyük bir ameliyat kesisi yerine sadece üç veya dört adet küçük kesi izi kalıyor. Bu sayede hastalar ameliyat sonrası dönemde daha az ağrı hissediyor, hastanede kalış süreleri kısalıyor ve günlük yaşamlarına daha hızlı dönebiliyorlar.” dedi.

Doç. Dr. Ali Akkoç, bu ameliyatın Alanya'da ilk kez gerçekleştirilmesinin önemine değinerek "Laparoskopik adrenalektomi, ileri düzey laparoskopik ürolojik ameliyatlar arasında yer alıyor. Üroloji Kliniği olarak, Alanya ve bölgemizde bu tür özellikli sağlık hizmetlerini sunmaya ve hastalarımızın yaşam kalitesini artırmak için ileri tıbbi teknolojileri kullanmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.