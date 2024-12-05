Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi bölgenin ihtiyacını karşılayarak son 10 ayda 66 bin 894 hastanın tedavisini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Kliniğin bünyesine katılacak olan yeni anjiyo cihazıyla birlikte Alanya ve bölge halkına kalp sağlığına yönelik daha kapsamlı ve kaliteli bir hizmet sunmaya hazırlandıklarını açıklayan Başhekim Doç. Dr. Yılmaz Güler,” Oldukça değerli ve nitelikli hekim arkadaşlarımız ve sağlık çalışanlarımızla birlikte Kalp Merkezimizde 7 gün 24 saat hizmet verilmektedir. Kalp ve damar hastalıklarının tanı, tedavi ve takibini sağlayan Kalp Merkezimiz; bireylerin kalp sağlığının korunması ve kalp hastalıklarına karşı etkin bir şekilde tedavi edilmesi için gerekli tüm imkanlara sahiptir. Yüksek teknoloji, bilgi ve beceri gerektiren Kalp Merkezimizde deneyimli Kardiyologlar, Kalp Cerrahları, Anestezi Uzmanları ve Hemşirelerden oluşan bir ekiple hizmet vermekteyiz. Kalp Damar Hastalıkları biriminde; 1 Profesör, 1 Doçent, 1 Doktor Öğretim Görevlisi ve 5 Uzman Doktor olmak üzere 8 Hekimimiz görev yapmaktadır. Kardiyoloji Bölümümüzde ise 3 Doçent, 1 Öğretim görevlisi, 4 Uzman, 4 Asistan Doktor olmak üzere 12 hekimimiz hastalarımıza hizmet vermeye devam ediyor. Kalp Damar Hastalıkları bölümümüzde son 10 ay içerisinde 20 bin 581 hastaya ayaktan hizmet verilirken, bin 293 hastamızın yatarak tedavisini gerçekleştirdik. Kardiyoloji Bölümümüzde ise 46 bin 313 hastanın ayaktan tedavisi sağlanırken, bin 574 hastanın serviste başarılı bir şekilde tedavileri yapıldı. Uzman ve deneyimli bir ekiple 2 bin 389 hastaya anjiyo, 93 hastamıza Bypass, 42 hastaya yedek kalp kapağı ameliyatı (Mitral, Aort Triküspid) işlemi başarıyla yapıldı. Kalp Merkezimizin servisinde; 13 Hemşire, 5 Destek Personel, Anjiyo Ünitesinde; 11 hemşire, 6 radyoloji teknikeri, 2 destek elemanı, Ameliyathanede; 2 perfüzyonist, 2 Anestezi, 3 Hemşire görev yaparken, 2. Seviye 9 Yataklı Koroner Yoğun Bakımımızda; 12 Hemşire, 4 Destek Personeli, 3. Seviye 5 Yataklı Kardio Vasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesi'nde; 13 Hemşire, 4 Destek Personelimiz ile birlikte tam bir ekip anlayışı ve uyumu içerisinde hem Alanya halkının hem de bölge haklının taleplerine cevap vermekteyiz ”dedi.

“2. Anjio Ünitesi 2 ay sonra hizmet verecek”

2 ay içerisinde 2. Anjiyo Ünitesinin hizmet vermeye başlayacağını açıklayan Başhekim Güler, “ İlerleyen günlerde Kalp Merkezimiz daha kapsamlı bir şekilde hizmet vermeye başlayacaktır. Yeni cihazımızın yüksek teknoloji içeriyor olması sebebiyle şehrimize ve çevre illerden gelen hastalarımıza daha iyi hizmet vermeyi planlıyoruz. Şimdiden Alanya’mıza ve bölge halkına hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.’’ şeklinde konuştu.