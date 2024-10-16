Alanya’nın Hacet Mahallesi’nde, yürüyüş parkında meydana gelen olay, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Madde bağımlısı olduğu değerlendirilen bir şahıs, parkın zemininde sürünerek dikkat çekti. O anları gören vatandaşlar, durumu cep telefonlarıyla kayda alırken, şahsın sergilediği davranışlar tedirginlik yarattı.

Olay, yürüyüş yapan vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Şahsın, aniden yere düşmesi ve sürünme hareketleri, parkta bulunan aileler ve okuldan çıkan çocuklar için rahatsız edici bir durum oluşturdu. Bazı vatandaşlar, hemen cep telefonlarıyla bu anları kaydetmeye başladı.

Bu olay, Alanya'nın huzurunu tehdit eden unsurların başında gelen madde bağımlılığı sorununu bir kez daha gündeme getirmiş oldu. Yerel yönetim ve sağlık kuruluşlarının iş birliğiyle, bağımlılıkla mücadele çalışmaları hızlandırılacağı ifade edildi.