Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından 2022 yılında başlatılan ‘Kitaplarımızı Paylaşıyoruz Ağaçları Koruyoruz Projesi’ kapsamında şehrin dört bir yanına 82 adet kitap kumbaraları yerleştirilmişti. Bu proje kapsamında kitap toplama kumbaraları ile vatandaşlardan toplanan kitaplar, Alanya Belediyesi Kütüphanesi tarafından seçilerek Alanya’nın kent merkezi ve kırsalındaki çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşlara dağıtılmaya devam ediyor. Projenin ile bir döngü yakalanarak okunmuş kitapların halkın kullanımına sunulması ve kitap kumbaraları sayesinde her kitabın dönüşümünün sağlanması amacı da başarıya ulaştı. Proje ile ayrıca daha az ağaç kesilerek ve doğaya da katkı sağlanmış oluyor.



4 bin 850 adet kitap toplandı

Projenin başlangıcından bu yana kumbaralar aracılığıyla vatandaşlar tarafından 4 bin 850 adet okunmuş kitaplar toplanarak bunlardan 891 adedi kütüphanelere kazandırılırken, bin 800 adedi yeniden okunması için çocuklara dağıtıldı, geri kalan yıpranmış kullanılamaz kitaplar ise geri dönüşüme kazandırıldı.

“Mobil seyyar kütüphane hizmete devam ediyor”

Proje ve mobil kütüphane hakkında kısa bir bilgilendirme yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için, Gezici Kütüphane aracıyla merkezde ve kırsalda mahalle ve okullara giderek eğitim gören öğrencilere; kütüphaneden kitap okumasını sağlıyoruz ve aynı zamanda çocuklara ‘Kitaplarımızı Paylaşıyoruz Ağaçları Koruyoruz Projesi’ ile doğanın önemini anlatıyoruz. Görev süremizde kentimizde kazandırdığımız 8 kütüphanemizde her gün kitap sayımızı ve üye sayımızı arttırıyor, okuyan bir Alanya gençliği için mücadeleye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Editör: Can KISA