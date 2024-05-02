Alanya’da 26 Mart - 30 Nisan tarihleri arasında emniyet bölgesinde gerçekleşen narkotik operasyonlarında yakalanan 45 şahıstan 6’sı tutuklandı, 39’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan şahıslardan 1 kilo 608 gram 37 miligram uyuşturucu madde ve 213 adet sentetik hap ele geçirildi.

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Bir şunu diyen bir yazı 'ি ANTA EMNİYET BÖLGESİ NARKOTİK OLAYLARI HAKKINDA 26 MART-30 NISAN 2024 TARİHLERİ ARASINDA Operasyon Sayısı 37 6 Yakalanan Sayısı 45 Tutuklu Şahıs Sayısı 39 Kontrollü Serbest Kalan ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER 370,22 Gram ESRAR 3,20 Gram EROİN 20 Adet KENEVİR 213Adet 213 Adet Sentetik hap 1.166, 1.166,63Gram 63 Gram METAMFETAMİN 1 Hassas Terazi 68,32 Gram BONZAİ 26 Mart-30 Nisan 2024 tarihleri arasında Emniyet bölgesinde yakalanan şahıslardan; 1.608,37 213 GRAM UYUŞTURUCU ADET SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLMİŞTİR' görseli olabilir
Aynı tarihlerde jandarma bölgesinde gerçekleşen narkotik operasyonlarında 14 şahıs yakalanırken, 2 şahıs kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan şahıslardan ise 1 kilo 55 gram uyuşturucu madde ve 270 adet sentetik hap ele geçirildi.
Bir harita ve şunu diyen bir yazı 'ቨ CIMMUETE JANDARMA BÖLGESİ NARKOTİK OLAYLARI HAKKINDA 26 MART 30 NISAN 2024TARİHLERİ 2024 ARASINDA Operasyon Sayısı 12 Yakalanan Sayısı 0 14 Tutuklu Şahıs Sayısı 2 Kontrollü Serbest Kalan ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER 7 Gram ESRAR 3 Gram EROİN 92 Adet KENEVİR 270 Adet Sentetik hap 1.043 Gram METAMFETAMİN 1 Gram Afyon Sakızı 1Gram 1 BONZAİ 26 Mart-30 Nisan 2024 tarihleri arasında Jandarma bölgesinde yakalanan şahıslardan; 1.055 270 GRAM UYUŞTURUCU ADET SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLMİŞTİR' görseli olabilir
Emniyet ve jandarma bölgesinde belirtilen tarihler arasında toplamda 59 şahıs yakalanırken, 6 şahıs tutuklandı, 41 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan şahıslardan ise toplamda 2 kilo 663 gram 37 miligram uyuşturucu madde ve 483 adet sentetik hap ele geçirildi.

Bir ‎şunu diyen bir yazı '‎RA CUHHURITE MEST EMNİYET VE JANDARMA BÖLGESİ NARKOTIK OLAYLARI HAKKINDA 26 MART-30 NISAN 2024 TARİHLERİ ARASINDA 59 şahıs yakalanmış 6 şahıs tutuklanmış 41 şahıs serbest bırakılmıştır E O E ENE المه 1845 សសវកនដ ط 1839 M D 2.663,37 663, GRAM UYUŞTURUCU 483 ADET SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLMİŞTİR‎'‎ görseli olabilir

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)