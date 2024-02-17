Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 Ocak-16 Şubat 2024 tarihlerinde operasyon gerçekleştirildi. Emniyet bölgesinde meydana gelen narkotik olayları ile ilgili 43 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 352,7 gram esrar, 17,55 gram kokain, 730 gram sentetik kannabinoid maddesi, 44 gram A. M. olarak bilinen yaklaşık 5 kilogram sentetik kannobinoid elde etmek için kullanılan ham madde, 8,86 gram eroin, 105,38 gram metamfetamin, bin 187 adet sentetik hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Jandarma bölgesinde yapılan çalışmalarda ise 22 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 62 gram metamfetamin, 80 gram bonzai, 8 gram esrar, 81 gram kenevir ve kenevir tohumu, 8 gram eroin, 6 gram Lyrica, 20 adet uyuşturucu hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Editör: Can KISA