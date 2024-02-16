Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce planlanan özel denetimler kapsamında Antalya merkez ve ilçelerinde araçlarda teknik değişiklik yaparak 'air süspansiyon' diye tabir edilen sistemler takan sürücü ve araçların kontrolleri yapıldı.

Kumandalı sistemle çalışan ve tespit edilmesi çok zor olan 'air süspansiyon' sistemleri, işinde uzman Trafik Jandarması timlerince araçların motor ve mekanik sistemleri kontrol etmesi neticesinde tespit edildi.

Yapılan denetimlerde aracında teknik değişiklik yaparak havalı süspansiyon takan 12 araç trafikten men edildi, sürücülere de para cezası kesildi.