Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi'nde, Gülevşen Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olayın ardından sürücü, "Bu yolda nasıl uyarı levhası olmaz?" diyerek yolda uyarı işaretinin eksik olmasına tepki gösterdi.

Yaralıya İlk Müdahale

Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşlar, sağlık ve emniyet ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine gelerek yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Araç Vinçle Çıkarıldı

Kaza sonrası yol kenarına devrilen araç, olay yerinde vinç yardımıyla çıkarıldı. Kazanın nedenine dair soruşturma sürüyor.