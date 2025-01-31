Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu kontrolü ve koordinasyonunda Uluslararası Bisiklet Yarışları, 01-02 Şubat 2025 tarihlerinde Alanya'da düzenlenecek. Bu etkinlik sebebiyle, bazı yollarda trafik düzenlemeleri yapılacak.

1 Şubat Cumartesi, Alanya İskele Caddesi ile Gazipaşa arasında saat 09.00’da başlayacak yol kapaması, yarışmanın bitişi olan saat 14.00’e kadar sürecek.

2 Şubat Pazar günü ise Atatürk Caddesi (Alaiye Otel önü), üçgen kavşaktan itibaren 1504 Sokak, Şeyh Şamil Caddesi, Öğretmenevi önü, Dinek Kavşağı arası, Türkmenbaşı Sokak ve Atatürk Bulvarı’na çıkan tüm yollar, sabah 08.30'da öğle 13.00'e kadar trafiğe kapalı olacak.

Ayrıca Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, her iki günde de belirtilen güzergahlarda gece 02.00 itibariyle araç park edilmemesi gerektiğini, park edilen araçların ise çekileceğini duyurdu. Yarışlar nedeniyle yaşanacak bu değişikliklerin, katılımcılar ve vatandaşlar açısından dikkatli bir planlama gerektirdiği vurgulanıyor.

