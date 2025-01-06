Alanya'da, ilçedeki liselerin toplu taşıma sorununu çözmek amacıyla önemli bir protokol imzalandı. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Alanya Şube Müdürü Gazi Öten, Ulaştırma Sorumlusu Barış Arslan, Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Paşa Özkan arasında gerçekleştirilen anlaşma, öğrencilerin ulaşımını kolaylaştıracak yeni bir dönem başlatıyor.

2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde, özel servis kullanma imkânı olmayan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi'nin koordinesinde Batı Birlik tarafından güvenli bir şekilde taşınacak. Protokol, öğrenci taşımacılığında yaşanan sorunları minimize ederek, gençleri eğitim hayatlarına daha kolay erişim sağlamaları açısından büyük bir rahatlık sunmuş olacak.

Emeği geçen tüm taraflara teşekkür edilen imza törenindeyse, amaçlarının en iyi hizmeti sunmak olduğu vurgulandı. Alanya'nın gençleri, bu yeni düzenleme ile birlikte okullarına sorunsuz ulaşabilecek.