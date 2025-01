Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), son yıllarda büyümesini ve gelişmesini tüm hızıyla sürdürürken diğer yandan da ALKÜ için belirlenen bütçe miktarları her yıl artıyor. 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 1 Ocak 2025'te Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre ALKÜ’nün 2025 yılı için belirlenen bütçesi, 1 milyar 657 milyon 124 bin lira olarak belirlendi. 2024 yılı için belirlenen bütçeye göre 2025 yılı bütçesi yüzde 48 arttı.



REKTÖR TÜRKDOĞAN: “ALKÜ GELİŞİMİNİ HIZLANDIRIYOR”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ’nün son yıllarda gelişimini ve büyümesini hızlandırdığını söyledi. Bütçe miktarının yüzde 48’lik bir oranda artış göstermesinin ALKÜ’nün gelişimine önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Rektör Türkdoğan, “Turizmin başkenti Alanya’mıza daha çok katkı sunmak için bilimin ışığındaki proje ve çalışmalarımızla her zaman elimizden gelenin fazlasını yapacağız. ALKÜ olarak açılacak yeni fakülte, bölüm ve programlarla bu gelişimimizi her geçen gün hızlandıracağız. Cikcilli Yerleşkemizde de devam eden projelerle en kısa zamanda orayı bilim ve akademi merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Tüm bunların yanında teknolojinin son imkânlarıyla öğrencilerimize en iyi öğretimi vermeye çalışıyoruz. Yine hayırsever hemşehrilerimizin destekleriyle ALKÜ’nün, bölgesinin en güçlü eğitim kurumlarından birisi olacağına yürekten inanıyoruz.



Üniversitemize ayrılan yeni bütçe oranları için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, üniversitemizin her daim yanında olan ve desteklerini esirgemeyen eski Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımıza, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine teşekkür ederiz. 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ALKÜ’ye belirlenen bütçenin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.