Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz'ın başkanlığında, Türkler Mahallesi'nden Alanya merkeze gelen öğrencilerin servis sorunlarının çözümü amacıyla bir istişare toplantısı yapıldı.

Toplantıya Antalya Büyükşehir Koordinatörü Gazi Öten, Büyükşehir Ulaştırma Sorumlusu Barış Aslan, Konaklı ve Payallar Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Adem Şanlı, Yönetim Kurulu Üyesi Salih Küçükyılmaz ve ilgili okulların müdürleri katıldı.



Görüşmeler sonucunda, 2. dönemden itibaren özel servis kullanmayan öğrencilerin taşınmasının Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin planlamaları doğrultusunda gerçekleştirileceği bildirildi. Toplantıda ayrıca öğrencilerin ulaşım süreçlerinin düzenli, güvenli ve sorunsuz bir şekilde sağlanması için gerekli tüm önlemlerin alınacağı vurgulandı.

Bu toplantının amacı doğrultusunda atılacak adımlar ile öğrenci taşımacılığının daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor. Eğitimciler ve yetkililer, bu tür işbirliklerinin devam etmesi gerektiğini belirterek gelecekteki projelere de açık olduklarını ifade etti.