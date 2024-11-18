Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) iş birliğiyle düzenlenen “Türk Dil Kurumu ve Türk Dünyasında Ortak Alfabe” konulu konferans; Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert'in katılımıyla 20 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te, ALKÜ Eğitim Fakültesi Başöğretmen Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Etkinlikte, Türk dünyası için ortak bir alfabe oluşturmanın tarihsel, kültürel ve dilbilimsel yönleri ele alınacak. Akademisyenler, öğrenciler ve Türk dili üzerine düşünen herkes için faydalı bilgiler sunacak olan konferans; Türk dünyasında dil birliğinin güçlendirilmesi ve kültürel iş birliğinin artırılması adına atılabilecek adımların detaylıca değerlendirilmesine de olanak tanıyacak. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Prof. Dr. Osman Mert'in bilgi ve deneyimlerinden faydalanarak Türk dili ve ortak alfabe konusundaki birikimlerini zenginleştirme fırsatının sunulacağı konferansa tüm akademik ve idari personel, öğrenciler ve Alanya halkını davet etti.

Kaynak: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi / BÜLTEN