Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bilim camiasına önemli katkılar sunacak çalıştay, sempozyum ve konferans gibi etkinliklere tüm hızıyla devam ediyor. TURAZ Bilim Derneği tarafından adli tıp çalışmalarında önemli konuların ele alındığı “17. Adli Tıp Çalıştayı Tıbbi Uygulama Hatalarına Güncel Yaklaşım” isimli çalıştay 8-10 Kasım tarihleri arasında ALKÜ Rektörlük Binası Alev Alatlı Konferans Salonu’nda düzenlendi. “Tıbbi Uygulama Hatası” alanında konunun tüm paydaşlarının davet edildiği çalıştayın açılışına Sağlık Bakanlığı Acil Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mevzuat İşleri Daire Başkanı Uzm. Dr. Şehmus Ertekin, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda ALKÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Celbiş, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Köse ve alanında uzman bilim insanları katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda ALKÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Celbiş, böylesine önemli bir organizasyonu Alanya gibi güzel bir yerde, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin çatısı altında yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Başkan Celbiş, çalıştayın sağlık alanında bilimsel ilerlemeye katkı sağlayacağı gibi özellikle sağlık sektöründe çalışan sağlık personellerinin hukuki süreçlerini ele alarak son yapılan yasal düzenlemelerle ilgili kapsamlı bir bilgi aktarımı olacağı kaydetti.

“ÇALIŞTAY, AKADEMİK VE MESLEKİ AÇIDAN DEĞERLİ”

Programın açılışında konuşan ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, çalıştayın hem akademik hem de mesleki açıdan büyük bir önem taşıdığını vurgulayarak, “Bu organizasyon hem sağlık çalışanları hem de hastalarımız için daha güvenli bir ortam oluşturma yolunda önemli bir çalıştaydır.” dedi. Konuşmasının devamında Rektör Yardımcısı Bayramoğlu, “ALKÜ olarak bu organizasyonu yaparken sağlık hizmetinde yaşanabilecek aksaklıkları en aza indirmeyi hedefliyoruz. Çalıştay sayesinde mesleki sorumlulukları daha iyi anlamaya çalışarak hem hastalarımız hem de meslektaşlarımız için daha güvenli bir ortam oluşturmak istiyoruz. Bu etkinliği yaparken de planlarken de amacımız budur. Çalıştaya alanında uzman çok değerli isimler ve katılımcılarımız var. Onların bizlere gün sonuna kadar katacağı çok değerli bilgileri var. Herkese katılımları ve değerli katkıları için çok teşekkür ederim.” diye konuştu.

“ADALET DENGESİNİ KORUMALIYIZ”

Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, sağlık sektöründe yapılan yasal düzenlemelerin sağlık çalışanlarının hukuki güvenliği açısından önemine değinerek, yasal mevzuatın adalet dengesini koruması gerektiğini ifade etti. Tekin, “Yasal düzenlemelerle sağlık alanında çalışan bütün unsurları koruyan bir yasal mevzuatımız var. Eksikleri vardı. Son yapılan düzenlemelerle bu eksikler giderildi. Bu alan çok farklı bileşenleri olan bir alan. Bu konunun bir tarafında mağdur taraf var, bir tarafında yargı var. Bir tarafında da tıbbi müdahalede bulunmuş doktorlarımız ve sağlık görevlilerimiz var. Bir tarafında onlarla ilgili şikayetleri değerlendirebilecek uzmanlarımız var. Öyle bir şey yapmalıyız ki tüm tarafların adalet dengesini korumalıyız. Sağlık alanında çalışan kişi kendini hukuki olarak kendini güvende hissetmeli.” dedi.

UZMAN İSİMLER BİLGİ VE DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Çalıştay, Sağlık Bakanlığı Acil Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar ile Sağlık Bakanlığı Mevzuat İşleri Daire Başkanı Uzm. Dr. Şehmus Ertekin yaptığı açılış konuşmalarının ardından panel oturumlarına geçildi. Başkanlığını Prof. Dr. Osman Celbiş’in yaptığı 1. Panel oturumunda yargı, sağlık ve akademinin kıymetli isimleriyle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Acil Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar, kendi alanıyla önemli bilgiler aktardı. Ardından Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mevzuat İşleri Daire Başkanı Uzm. Dr. Şehmus Ertekin tarafından sağlık çalışanlarına yönelik hukuksal düzenlemeler hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Panelin devamında, “Kusursuz Cinayet” kitabının yazarı Prof. Dr. Halis Dokgöz katılımcılara önemli bilgiler aktardı. İki gün süren çalıştayda, hekimler, hukukçular ve sağlık bakanlığı yetkilileri, tıbbi uygulama hatalarına yönelik güncel yaklaşımları tartışarak alanlarında bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Çalıştay, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden katılan bilim insanlarının katkılarıyla zenginleşerek sağlık ve hukuk camiasına ışık tutacak önemli çıktılar sundu.