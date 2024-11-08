Alanya'da denizcilik sektörü için nitelikli iş gücüne olan ihtiyaç giderek artıyor. Bu ihtiyacın karşılanması amacıyla, Alanya’ya Denizcilik Lisesi kazandırılması için önemli çalışmalar başlatıldı. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meclis Üyesi Mehmet Yenialp ve Alanya Yatçılar Kooperatifi Başkanı Süleyman Yücesan, Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz’ı ziyaret ederek, bölgenin denizcilik eğitimine yönelik eksikliklerini gidermek amacıyla hazırladıkları kapsamlı raporu sundu.



Yenialp ve Yücesan, Alanya’da hem lise hem de yükseköğretim düzeyinde denizcilik eğitimi veren okulların kurulmasının büyük bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, "Alanyamıza yeni bir vizyon katabilmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." şeklinde ifadelerde bulundular.



Bölgedeki denizcilik sektöründe nitelikli ve donanımlı iş gücünün yetiştirilmesinin önemine vurgu yapan Yenialp ve Yücesan, Alanya'daki bu açığın kapatılmasının, sektördeki gelişmeleri hızlandıracağına ve şehre yeni bir dinamizm katacağına inandıklarını belirttiler.

Alanya’nın denizcilik eğitimine yönelik bu girişimin, hem yerel ekonomiye katkı sağlaması hem de gençlere yeni kariyer fırsatları sunması bekleniyor. Denizcilik Lisesi kurulmasına yönelik atılacak adımların, eğitim ve istihdam alanında önemli bir gelişme yaratması hedefleniyor.