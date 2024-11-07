Toplantıya, Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, basın mensupları, öğrenciler ve aileler katıldı. Tanıtımda, Dijital Dershane’nin sunduğu içerikler ve elde edilmek istenilen hedefler detaylı bir şekilde açıklandı.

EĞİTİM İÇERİKLERİ VE HEDEFLENENLER

Toplantıda, Manavgat Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla başvuran ve uygun bulunan öğrencilere eğitim kitleri hediye edildi. Manavgat Belediyesi Dijital Dershane, YKS öğrencilerinin sınav sürecinde ihtiyaç duyacağı tüm eğitim materyallerini, internet aracılığıyla ücretsiz olarak sunmayı hedefliyor. Dijital platformda yer alan içerikler arasında; konu anlatımları, soru çözümleri, çıkmış ve çıkabilecek sorular, motivasyon konuşmaları, sınav stratejileri ve daha birçok yardımcı kaynak bulunuyor. Öğrenciler, bu zengin içeriğe diledikleri zaman, bulundukları yerden erişebilecekler. Manavgat Belediyesi’nin bu yeni projesi, ilçede eğitimde fırsat eşitliğini artırarak, gençlerin daha parlak bir geleceğe adım atmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ VE GÜÇLÜ BİR GELECEK İÇİN”

Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, toplantıda yaptığı konuşmada, eğitim konusundaki kararlılığını bir kez daha vurguladı. Başkan Kara, “En çok önem verdiğim konu eğitim. Biz buralara kadar geldiysek, bunun en önemli nedeni eğitim. Bizi yetiştiren, bize emek veren herkese teşekkür ediyorum.” diyerek, eğitimin hayatındaki yerini açıkça ifade etti. Başkan Kara, Peygamber Efendimiz’e gelen ilk ayet olan "ikra" (oku) ayetini hatırlatarak, bilgiye ulaşmanın ve onu kullanmanın gücüne dikkat çekti. “Bilgi güçtür. Bizim gücümüz, çalışmak, çalışmak, çalışmak. Ne kadar okursak o kadar bilgili oluruz, ne kadar bilgili olursak da o kadar güçlü oluruz.” diyerek, gençlere ve tüm vatandaşlara okumayı önerdi.

Manavgat Belediyesi’nin eğitim konusundaki kararlı adımlarından birisi de, belediye meclisinde yer alan öğretmen sayısının artırılmasıydı. Başkan Kara, bu adımın bilinçli olarak atıldığını belirterek, “Belki de Manavgat Belediyesi tarihinde en çok öğretmen meclis üyesi barındıran dönemdeyiz. Bu listeyi bilinçli olarak yaptık. Hiçbirisi bana meclis üyeliği için başvurmadı, biz onlara teklif ettik. Çünkü biliyoruz ki onlar Manavgat’ın sevilen öğretmenleri. Gece gündüz çalışan, Manavgat’ın çocuklarının daha çok okuması ve daha iyi yerlere gelmesi için çaba harcayan eğitimcilere ihtiyaç vardı.” dedi.