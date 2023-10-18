Kaza, saat 03.00 sıralarında Elikesik Mahallesi 2. Tünelde meydana geldi. Ahmet Göknar (48) idaresindeki 07 YIY 52 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp takla attı. Kazada araç sürücüsü Göknar ve araçta yolcu olarak bulunan Ali Kaya (48) hayatını kaybetti. İki şahsın cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı. Kazadan dolayı trafikte uzun araç kuyrukları da meydana geldi.

KAYNAK: Alanya İnternet Haber