Kaza, bugün sabah saatlerinde Alanya Oba Mahallesi Çarşamba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir pikap araç ile motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri ilk müdahelelerin ardından motosiklet sürücüsünü tedavilerini devam ettirmek için hastaneye kaldırdı.