Uluslararası FoodFest Antalya Gastronomi Festivali başlıyor. 6-8 Eylül tarihlerinde Antalya Karaalioğlu Parkı’nda Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen festival kapsamında Alanya’da tropikal meyve hasadı etkinliği yapıldı. Tropikal meyve cenneti Alanya’nın Toslak Mahallesi’ndeki avokado ve mango bahçelerinde gerçekleştirilen etkinliğe, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Siyasi Parti Temsilcileri, Oda Başkanları, STK Temsilcileri ve gastronomi alanında usta şefler katıldı.

DÜNYACA ÜNLÜ GASTRONOMİ USTALARI ALANYA’DA BULUŞTU

Alanya Belediyesi, avokado ve mango bahçesinde gerçekleştirilen hasat etkinliği kapsamında, Türkiye ve dünyanı birçok ülkesinden birbirinden ünlü michelin yıldızlı şefleri, gastronomi profesyonellerini, gurmeleri, gastronomi ve turizm yazarlarını, sektörün farklı alanlarındaki profesyonellerini Alanya’da buluşturdu.

BÖCEK: “TURİZM VE TARIM BİRBİRİNDEN AYRILAMAZ”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı açıklamada; “Güzel ilçemiz Alanya'da çok kıymetli Belediye Başkanımızla istişare halinde çalışmalarımızı yaptık ve bugün burada üreticilerimizle beraber avokado ve mango hasadını gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında Alanya'mızdaki verimli topraklarda 38 tropikal meyve üretimi yapılıyor. Bugün de burada bizi yalnız bırakmayan, ev sahipliğini yapan Osman Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Üretici arkadaşlarımıza, yerel ve ulusal gazetecilerimizin desteğiyle Alanya'mızda bugün bu hasadı hep birlikte gerçekleştireceğiz. Sonuç olarak turizm, tarım birbirinden ayrılamaz. Bu düşünceyle bugün Alanya'dayız.” dedi.

ÖZÇELİK: “ALANYA’NIN TANITIMINA HEP BERABER KATKIDA BULUNACAĞIZ”

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise şunları söyledi; “Seçimi kazandıktan sonra hedef olarak Alanya turizminin, tarımının en yüksek seviyelere getirilmesi için çalışacağımı planlamıştım. Bu çerçevede sizin bize vermiş olduğunuz destekle, hedefimizi fazlasıyla ve daha kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyorum. Alanya'nın tanıtımına hep beraber katkıda bulunacağız. Emeğiniz, desteğiniz için teşekkür ederim.”

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, avokado ve mango hasadını birlikte gerçekleştirdi. Katılımcılara meyve ve coğrafi işaretli fıstıklı limonata ikram edildi.