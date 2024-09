Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya’daki temaslarına CHP Alanya İlçe Teşkilatı’nı ziyaret ederek başladı. Ziyaret sırasında Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve partililer tarafından karşılanan Böcek, Alanya’daki sorunlara duyarlılık gösterdiklerini ve özellikle merkez arıtma konusunun çözümünde hızla harekete geçeceklerini vurguladı.

"BUGÜN ALANYA İÇİN TARİHİ BİR GÜN"

CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Böcek’in Alanya ziyareti sırasında önemli bir açıklamada bulunarak, "Bugün Alanya için tarihi bir gün. Tarihinde iki belediye başkanını bir arada görüyoruz. Birisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, diğeri Alanya Belediye Başkanı. Bu benim için gurur verici" dedi. Kandemir, işbirliği ve dayanışmanın önemini vurguladı.

"BÖCEK'İN DESTEKLERİ İLE ALANYA’NIN SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ"

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, CHP belediyeciliğinin Antalya genelinde yaygınlaştığını belirtti. Özçelik, Böcek’in Alanya’ya olan desteklerinin altını çizerek, "Böcek’in destekleri ile Alanya’nın ihtiyaçlarını büyük oranda çözüp, halkımızın ve misafirlerimizin yaşam kalitesini artırmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.



YATIRIMLAR VE GELECEK PLANLARI

Muhittin Böcek, Alanya’daki yatırımlar ve gelecekteki projeler hakkında bilgi verdi. Böcek, Alanya’ya 3 milyar 477 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını belirterek, bu yatırımların kalıcı projelerle altyapı ve yol çalışmalarını içerdiğini ifade etti. Böcek, Alanya'da ötekileştirmeden çalışmalar yapıldığını ve başarıyla tamamlandığını belirtti.

"HERKES SÖZÜNÜ TUTMALI"

Başkan Böcek, merkez arıtma tesisinin büyütülmesiyle ilgili geçmişte yaşanan sorunları ve müdahale girişimlerinin kabul görmediğini ifade etti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in bu konuyu yeniden gündeme getirmesiyle birlikte, arıtma tesisinin büyütülmesinin öncelikli projeler arasında yer aldığını belirtti. "En ivedi yapacağımız işlerden biri bu. Proje ihalesine hemen çıkacağız ve bu sorunu çözeceğiz" dedi.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Böcek, Alanya’daki trafik sorunları ile ilgili eleştirileri yanıtladı. "70 küsur trafik ışığından geçtik. Alanya’ya ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor, ancak bu sorunları büyükşehir olarak çözmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Böcek, her seçim öncesi yapılan ihalelere dikkat çekerek, üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini vurguladı. Başkan Böcek, "70 küsur trafik ışığından geçtik. Karşımıza aday olan arkadaş İngiltere'den turist 5 saatte geliyor. Alanya'ya 5 saate varır" diyor. Sen ulaşım olarak hükümeti suçlayacaksın ama ben bunu büyükşehir olarak çözerim diyorsun. Hiç kimse kimseyi kandırmasın. Her seçim öncesi bir ihale yapılıyor. Görevimiz olan her konuda yardımcı olmaya ve üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.