Alanya Sevdalıları Derneği (ALSEV) yönetimi tarafından yapılan açıklamada aynen şu ifadelere yer verildi:"Geçtiğimiz günlerde Alanyamızda sözde eğlence adı altında, dünyada gençlerimizi ahlaksızlaştırmaya yönelik, cinsiyetsizleştirme vb. ağzımıza bile almak istemediğimiz faaliyetlere benzer bir organizasyon yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Yetmez gibi benzeri sözde organizasyonların daha da yapılmaya çalışıldığını duymaktayız. Bu sapık fikirleri meşrulaştırma ve normalleştirme çabalarının beyhude olduğunu bu şer odaklarına hatırlatmak isteriz. Madde bağımlılığı, milli evrensel değerlerden uzak, geçmişini bilmeyen bir nesil ve daha nice toplumsal meselelerimiz dururken, üzerine buna benzer sapık fikirlerin günlük hayatın bir parçası gibi eğlence olarak gösterilmesi kabul edilebilir değildir. Daha önce de planlanan eğlence ile ilgili yetkililere durumu bildirdiğimizde, bu iğrenç organizasyonu, yetkililerin ve işyeri sahibinin de duyarlılığı ile iptal edilmesini sağlamıştık. Ancak görüyoruz ki sapıklığın bir şekilde bağnazlık seviyesinde devam ettirilmeye çalışıldığını şaşkınlıkla karşılıyoruz. Nice şehitlerimizin kanıyla sulanmış vatan toprağımızda bu sapkın fikirlerin karşısında olduğumuzu, bu ve benzeri eğlence adı altında ahlaksızlığın karşısında kadirşinas Alanya halkımızın ve işletme sahiplerinin daha duyarlı olmasını istirham ediyoruz. Yanıbaşımızda Filistin'dede binlerce masum genç yaşlı Müslümanlara zulmedilir, katledilirken bu tarz organizasyonlara yeltenenler, yine o mukaddes topraklarda Lut A.S. kavminin helakına sebep olan mesnetsiz ve aşağılık bu iğrençliği Alanyamızda meşrulaştırmak isteyenlere sözümüz(!) bu ve bunun gibi şer odaklarının bugün de karşısındayız yarın da karşısındayız ömrümüz yettiği sürece de karşısında olacağımızı bildiririz. Sayın Adem Murat Yücel Başkanımızın ve Alanya Belediyemizin göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı Alanya Zabıta Müdürlüğü ile birlikte hareket ederek bu organizasyona bizimle birlikte engel oldukları için ayrıca teşekkür ederiz."