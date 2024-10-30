Alanya'nın Dinek Mahallesi'nde yaşanan bir olayda, trafik kontrolü sırasında durdurulan bir sürücü, polis memurlarını ölümle tehdit etti. Trafikten men edilmesine sinirlenen Y.K. isimli sürücü, durumu kabul edemeyerek, polis ekiplerine hakaretler yağdırdı.

Sürücü, "Sizi öldüreceğim, üniformanızı çıkarın gelin" diyerek tehditte bulundu. Bu tehditler sonrası polis memurları, durumu derhal yetkililere bildirdi. Y.K., olayın ardından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve benzer durumların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti. Söz konusu olay, polislerin kamu güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.