Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 23-24 Eylül 2024 tarihlerinde genel trafik uygulamaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda yapılan denetimlerde, toplamda 2.020 araç kontrol edildi.

Denetimlerin sonucunda, 154 araca 422.219 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Ayrıca, 11 araç trafikten men edilerek, 2 araç da yakalandı.

Uygulamalar, trafik güvenliğini artırmak ve sürücülerin trafik kurallarına uymasını sağlamak amacıyla titizlikle gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, bu tür denetimlerin devam edeceğini ve trafik güvenliği açısından duyarlılığın artırılması gerektiğini vurguladı.