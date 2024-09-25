Geçen yıl 3 Mayıs’ta meydana gelen olayda Hacet Mahallesi Kaptanoğlu Sokak'taki bir apartman dairesinde yaşayan Fatma Sevinç (70) ile oğlu Süleyman Sevinç (50) arasında iddiaya göre henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgadan sonrası kadından 2 gün haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine kadının yaşadığı eve gelen polis ekipleri savcılıktan alınan iznin ardından çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Polis ekipleri Fatma Sevinç'in cansız bedenini çarşafa sarılmış olarak gardıropta buldu. Yapılan incelemelerde kadının boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Polis ekiplerinin yaptıkları teknik ve fiziki takipte 2 gün önce Fatma Sevinç ve oğlunun tartışma seslerini duyduğunu tespit etti. Polis ekipleri olay sonrası kaçan cinayet şüphelisi Süleyman Sevinç’in yakalanması için çalışma başlattı.

4 gün sonra yakalandı

Cinayet şüphelisi 4 gün sonra Antalya Atatürk Caddesi üzerinde elinde poşetle yürürken, durumundan şüphelenen motosikletli polis timi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde annesini öldürdüğünü itiraf eden Süleyman Sevinç buradaki işlemlerinin ardından soruşturmanın devam için Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

"Babamın vefatından sonra annem sürekli benim üzerime geliyordu”

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Sevinç, ifadesinde suçunu kabul ederek, “Ölen Fatma Sevinç benim öz annem olur. Ü.S. ise öz kardeşim olur. Ben ailevi problemler nedeniyle üçüncü eşimden ayrı yaşamaktaydım. Bu nedenle annem Fatma ile yaklaşık 8 yıldır birlikte yaşamaktayız. Ben 3 evlilik yaptım, her evliliğimde annem sürekli olarak bana karşı çıktı ve eşlerim için uygunsuz kelimeler söylüyordu. Bu nedenle son eşimden de annemden dolayı ayrıldım. Babam 31 Aralık 2022'de vefat etti ve babamın vefatından beri annem sürekli olarak benim üzerime gelmekteydi. Babamı benim öldürdüğümü söylüyor, aynı zamanda son eşimin de başka insanlarla birlikte olduğu belirterek, uygunsuz ithamlarda bulunuyordu. Bu yüzden son 15 gündür tartışmalarımız şiddetlenmişti” dedi.

“Annemi bu şekilde öldürdüğüm için çok pişmanım”

Tartışmaların olay günü daha da arttığını öne süren Süleyman Sevinç, şunları söyledi: “En son 2 Mayıs günü gece 00.30-01:30 sıralarında annem Fatma Sevinç ile ikamette bulunduğumuz sırada yine bu sebeplerden ötürü tartışmaya başladık. Annem ayrıldığım eşime sürekli bel altı kelimeler söylemeye başladı. Bu sırada benim yüzüme birkaç tokat attı. Daha sonra mutfakta bulunan ekmek bıçağını alarak benim odamın kapısının girişine geldi ve bana hitaben 'ya sen ya ben' diyerek bıçağı salladı. Ben tam bu sırada elinden bıçağı almak istediğimde elimi ısırdı. Bıçağı aldıktan sonra ben o an şuurumu kaybettim. Annemin boğazına doğru bıçak ile birkaç defa salladım. Kaç defa bıçağı vurduğumu hatırlamıyorum. Annem yere düştükten sonra onu odamdaki dolabın içerisine koyarak üzerini battaniye ile örttüm. Daha sonra yerleri temizledim. Olayda kullanılan bıçağı nereye bıraktığımı hatırlamıyorum. O gece evde kaldım. Sabah olduğunda telefon ile araç kiralama şirketini arayarak bir araç kiraladım. Kiralama şirketi aracı ikametimin önüne 2 Mayıs günü saat 19.00 sıralarında getirdi. Aracın anahtarını dışarı çıkarak aldım. Daha sonra bu araç ile Antalya'ya doğru yola çıktım. Annemi bu şekilde öldürdüğüm için çok pişmanım. Üzerime atılı suçlamayı bu haliyle kabul ediyorum.”

Cinayet şüphelisi ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Sizin huzurunuza çıkmak istiyorum”

Müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Süleyman Sevinç, Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, Alanya Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan sanık Süleyman Sevinç, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Sanık Sevinç savunmasında, “Sizin huzurunuza çıkmak istiyorum, avukatım bir gün olsun hiç yanıma gelmedi” dedi.



Savunmanın ardından mahkeme heyeti, sanığın mahkeme salonunda hazır bulundurulmasına karar vererek duruşmayı 22 Ekim 2024 tarihine erteledi.