Kaza, geçtiğimiz gün saat 14.20 sıralarında Cikcilli Mahallesi Hacıbaba Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 NAN 46 plakalı ticari araç ile Ömer S. isimli çocuğun kullandığı elektrikli scooter çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli scooter sürücüsü Ömer S. yere düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi ilk müdahalenin ardından yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokağa dönüş yapmaya hazırlanan ticari otomobil ile elektrikli scooterın çarpıştığı anlar yer aldı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların da yardıma koştuğu anlar görüntülere yansıdı.