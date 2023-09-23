Alanya’da safari aracı üzerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde fotoğraf çeken bir kadının görüntüsünün basında yer almasının ardından harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri kural ihlalinde bulunan aracı kısa süre içerisinde tespit ederek Sapadere bölgesinde durdurdu. Ekipler trafik güvenliğini tehlikeye sokan safari aracına 3 bin 711 TL para cezası uyguladı.