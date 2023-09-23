Alanya’da safari aracı üzerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde fotoğraf çeken bir kadının görüntüsünün basında yer almasının ardından harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri kural ihlalinde bulunan aracı kısa süre içerisinde tespit ederek Sapadere bölgesinde durdurdu. Ekipler trafik güvenliğini tehlikeye sokan safari aracına 3 bin 711 TL para cezası uyguladı.
Alanya’da Tehlike Saçan Safari Aracını Jandarma Affetmedi
Alanya’da safari aracı üzerinde bir kadının tehlikeli bir şekilde fotoğraf çekmesi olayının ardından harekete geçip aracı tespit eden Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, araca para ceza kesti.
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