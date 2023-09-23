Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde ticari taksilere yönelik denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde bin 254 ticari taksi denetlendi. Denetimde eksiklikleri bulunan 107 ticari taksiye 147 bin 137 TL para cezası uygulandı. Denetimde 7 ticari taksi bağlanarak trafikten men edildi.