Olay, bugün öğle saatlerine Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde bir otelde meydana geldi. Ailesiyle tatil yapan Alman uyruklu Joerg Stieberitz (59) odasında rahatsızlandı. Eşinin yardım istemesi üzerine otele gelen 112 Acil Sağlık ekibi, fenalaşan Stieberitz’i ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Alman adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

KAYNAK: Gerçek Alanya