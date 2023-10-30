Olay, bugün öğle saatlerine Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde bir otelde meydana geldi. Ailesiyle tatil yapan Alman uyruklu Joerg Stieberitz (59) odasında rahatsızlandı. Eşinin yardım istemesi üzerine otele gelen 112 Acil Sağlık ekibi, fenalaşan Stieberitz’i ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Alman adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Alanya’da Tatil Yaptığı Otelde Fenalaştı! Hastanede Hayatını Kaybetti
Alanya’da tatil yaptığı otel odasında fenalaşan 59 yaşındaki Alman turist, kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.
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